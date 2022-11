19h30 Médias : COP27, une nouvelle COP pour rien ?

La COP27 a ouvert ses portes ce dimanche à Charm el-Cheick. Une nouvelle COP aux enjeux toujours cruciaux pour la planète, mais une COP à laquelle plus personne ne semble croire. Jordan Bardella est le nouveau président du Rassemblement national. Une victoire sans surprise, pour une élection très largement relayée dans les médias. Même sur LCI, qui consacre généralement son antenne à la guerre en Ukraine, a interrompu son direct pour suivre l’élection du nouveau président du RN. Sur CNEWS, on n’en finissait plus de se réjouir de l’avènement de Jordan Bardella. Emmanuel Macron compte-t-il dissoudre l’Assemblée nationale ? L’idée fait son chemin dans les médias : c’est ce qu’on appelle un « ballon d’essai », une stratégie visant à discrètement sonder l’avis des Français, des commentateurs et des oppositions. Dans le JDD ce week-end, on y apprend par exemple que tout est prêt pour une éventuelle dissolution. Ne manque que le go d’Emmanuel Macron, lequel pourrait hésiter s’il a l’œil sur les derniers sondages, très favorables au RN en cas de nouvelles élections législatives. Dans ce nouveau format, Julien Bellver décrypte les grands mouvements de la tech en France et aux Etats-Unis. Si les géants de la tech n’ont jamais été plus puissants, ils traversent aussi une zone de turbulences sans précédent. Premier exemple, Twitter : deux semaines après son rachat par Elon Musk, le réseau social est déjà en crise. Le milliardaire semble réaliser – un peu tard – qu’il manque de personnel pour faire tourner cette nouvelle société. Pour cause : à peine arrivé, Elon Musk a licencié 3700 employés de Twitter. Ironie du sort, on voit apparaître depuis des dizaines d’annonces… pour travailler chez Twitter.