19h30 Médias – Coronavirus :entre les "alarmistes" et les "rassuristes", qui faut-il croire ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le Premier ministre était l’invité de France Info ce lundi matin, et comme toutes les personnalités politiques, Jean Castex a un tic lorsqu’il s’agace des questions qu’on lui pose. D’autant plus quand on lui tend des pièges, dans lesquels il tombe à l’occasion. Sur le front de la lutte contre le coronavirus, deux camps se distinguent de plus en plus l’un de l’autre. D’un côté, il y a les « alarmistes » : ceux qui voient la situation s’empirer dans les prochains jours et prochaines semaines et appellent à un durcissement des restrictions, et les « rassuristes », ceux pour qui l’épidémie est quasiment terminée. Le problème, c’est que ces deux camps se retrouvent partout sur les plateaux télé et dans les studios de radio. Et ça, ça participe à la confusion sur la situation dans le pays. Aux USA enfin, Donald Trump a donné ce week-end son premier meeting depuis sa contamination. Un meeting depuis le balcon de la Maison Blanche au cours duquel le président américain a réitéré ses propos rassurants sur les risques liés au coronavirus.