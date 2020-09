19h30 Médias – Coronavirus : l’immunité collective progressive, nouvelle stratégie ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Si l’on doit « vivre avec le virus » pendant encore de longs mois, comme préviennent Emmanuel Macron et Jean Castex, cela signifie-t-il que la France va finir par obtenir une immunité collective ? Rejetée par Emmanuel Macron au début de la pandémie, la stratégie de l’immunité collective connaît un rebond d’intérêt. Invité sur LCI ce mercredi matin, Jean-Michel Blanquer a presque tout maîtrisé, sauf la question sur la tenue vestimentaire des jeunes filles à l’école. Didier Raoult était de nouveau entendu par les sénateurs ce mardi. Et on sent que certains commencent un peu à saturer de l’hyper-médiatisation du virologue.