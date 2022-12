19h30 Médias - Coupe du monde 2022 : les reporters en PLS face aux supporters français

Les Bleus ont affronté les Lions de l’Atlas lors des demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, mercredi 14 décembre. 21 millions de Français étaient devant leur écran pour suivre ce match. Le premier but a été marqué au bout de la cinquième minute grâce au défenseur Theo Hernandez. Les Marocains ont tenu en haleine les Français qui n’ont pu marquer leur deuxième but qu’à la 79ème minute, inscrit par Randal Kolo Muani, 44 secondes après son entrée sur le terrain. Les supporters français ont pu faire exploser leur joie face à des journalistes sur place un peu débordés. Antoine Griezmann a été sacré “l’homme du match” par la presse. La France disputera la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine dimanche 18 décembre. L’équipe du Maroc n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde. Ils affronteront la Croatie samedi 17 décembre pour remporter la 3ème place du tournoi. Les supporters ont eu du mal à cacher leur déception : le Maroc est la première équipe africaine et arabe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde. Mais malgré leur élimination, ils ont gardé le sourire. L’ambiance était très bon enfant dans les villes de France pour célébrer la victoire des Bleus. CNEWS avait pourtant prévu de filmer l’avenue des Champs-Elysées sous quatre angles différents. L’équipe du Maroc n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde. Elle affrontera la Croatie samedi 17 décembre pour remporter la 3ème place du tournoi. Les supporters ont eu du mal à cacher leur déception mais malgré la défaite ils ont su rester fair-play. Sur les Champs-Elysées, en France, le dispositif policier déployé était immense par peur de débordements après le match. Mais les tensions du mercredi 14 décembre au soir ont été provoquées par l’ultra-droite. Des heurts ont éclaté dans plusieurs villes de France comme Lyon et Nice. Des partisans proches de l’extrême-droite ont été interpellés après des actes de violences à Paris. Emmanuel Macron s’est rendu au Qatar pour soutenir les Bleus face au Maroc lors de la demi-finale de la Coupe du monde. Il s’est affiché dans les tribunes, mais aussi dans les vestiaires pour fêter la victoire de l’équipe de France. Dans la zone mixte, il a été interviewé sur les performances des joueurs français. Le président a félicité le Qatar pour l’organisation de ce mondial. Une posture critiquée par la NUPES, notamment par Sandrine Rousseau, Fabien Roussel et François Ruffin. Le président assistera à la finale depuis les tribunes du stade de Lusail au Qatar le dimanche 18 décembre. Emmanuel Macron s’est rendu dès le lendemain de la qualification de l’équipe de France pour la finale de la Coupe du monde à Bruxelles pour le Conseil européen. Interrogé sur la victoire des Bleus, le président a pu s’adonner à un compte-rendu très précis dans un anglais un peu plus approximatif. Adrien Quatennens était l’invité de BFMTV au lendemain de sa condamnation pour violences conjugales. Le député, condamné à 4 mois de prison avec sursis, s’est livré dans un long entretien pour donner “sa vérité”. Durant près d’une heure, il a dévoilé une grande partie de sa vie privée pour mieux remettre en cause les accusations de son épouse. Le député LFI s’est même livré à des comparaisons très douteuses qui ont entraîné un malaise sur le plateau. En plus de cet entretien, Adrien Quatennens s’était confié dans une interview pour La Voix du Nord. Son retour médiatique a choqué certains députés de La France Insoumise.