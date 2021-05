19h30 Médias - Covid : à quoi ressemble l’immunité en France ?

Ce lundi 3 mai marque la première étape du plan de déconfinement en France. Et ça démarre plutôt bien : les derniers chiffres de l’épidémie sont encourageants. Fini le « plateau haut » dans lequel on stagnait depuis des semaines, le nombre de cas de Covid est désormais en nette baisse. A partir de quand la vaccination va-t-elle réellement avoir un impact ? Il va falloir encore un peu de patience selon l’épidémiologiste Didier Pittet, interrogé dans le JDD. Entre les personnes infectées et celles qui ont reçu leur première dose de vaccin, on peut déjà établir une première carte de France de l’immunité. Avec de grosses disparités selon les régions. Pour promouvoir sa stratégie du déconfinement, le gouvernement a dévoilé ce week-end un clip promo déjà très critiqué. Pour cause, la vidéo fabriquée un peu à l’arrache à partir d’images tirées d’une banque d’images est pleine d’erreurs et ne passe pas vraiment auprès des spécialistes. L’alliance entre le Républicain Renaud Muselier et La République en Marche est le plus gros psychodrame médiatico-politique offert par la droite depuis longtemps. Tout est parti de l’interview de Jean Castex dans le JDD annonçant le retrait de la liste En Marche dans la région PACA. Pourtant, il y a une semaine à peine, Renaud Muselier se refusait à toute alliance avec la majorité. Au Royaume-Uni, une femme pourrait bouleverser l’union du pays : Nicola Sturgeon. Le parti de la Première ministre écossaise est en bonne voie pour emporter les législatives. En cas de victoire, elle compte demander un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Ecosse.