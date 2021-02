19h30 Médias - Covid: a-t-on atteint le pic de la pandémie ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le gros plan com’ à peu de frais de ce début de semaine est signé Louis Aliot. Le maire RN de Perpignan s’est assuré de faire parler de lui en décidant de rouvrir tous les lieux de culture de sa ville. Et ça a très bien marché : en 24h, Louis Aliot a fait le tour de tous les médias français et a même réussi à ramener la question de la Culture à l’Assemblée nationale. Côté Covid, à la différence de l’Europe qui manque de doses de vaccins, Israël manque de… volontaires pour se faire vacciner. Le pays a massivement vacciné sa population la plus âgée, mais les plus jeunes rechignent à recevoir leurs injections. A-t-on atteint le pic de la pandémie mondiale ? Depuis un mois, on observe une chute spectaculaire du nombre de nouveaux cas dans le monde. C’est la plus grosse baisse depuis le début de la pandémie. Prudence toutefois : le patron de l’OMS a mis en garde contre l’arrivée des variants. Le député LREM Pierre Henriet vient d’être sanctionné pour outrage sexiste contre la députée Insoumise Mathilde Panot : il écope d’un rappel à l’ordre et d’une amende équivalente au quart de son indemnité mensuelle de député. Olivier Véran est devenu la star des réseaux sociaux après sa vaccination. Et on se demande s’il ne s’était pas inspiré de certains de ses homologues européens, eux aussi prompts à exhiber leurs muscles bien gainés face caméra. Une info média, enfin : la journaliste Ruth Elkrief quitte BFMTV. Un départ en pleine saison pour celle qui avait perdu, depuis la rentrée, sa case quotidienne pour une émission hebdomadaire. La journaliste quitte donc l’antenne après 15 ans de bons et loyaux services.