19h30 Médias – Covid : bientôt le retour des beaux jours ?

Comme après chaque vague de cette épidémie, après le pic des nouvelles contaminations vient l’euphorie. Dans les prochaines semaines, attendez-vous à une avalanche de bonnes nouvelles avec des contaminations en recul, des hôpitaux soulagés et l’espoir de voir arriver la fin de la pandémie. C’était déjà le cas ce lundi matin dans les matinales avec l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, très heureux d’annoncer la baisse des contaminations pour la première fois depuis octobre. Mais gare à l’excès d’optimisme, Omicron n’est pas encore derrière nous. Alors que tous les signaux semblent passer au vert, le gouvernement décide de renforcer les mesures sanitaires. Le très décrié pass vaccinal, voté cette nuit à l’Assemblée nationale, pourrait entrer en application dès la fin de la semaine. À moins que le Conseil constitutionnel, saisi par l’opposition, n’y mette son veto. À l’Assemblée, pendant le vote sur le pass vaccinal, le président de séance aurait peut-être dû se faire un peu plus discret. Tout le monde l’a distinctement entendu réclamer une bouteille de champagne pour fêter l’événement. J-83 avant le premier tour de l’élection présidentielle et la situation n’a jamais été plus compliquée à gauche où on compte une nouvelle candidate depuis ce week-end : Christiane Taubira. L’ancienne Garde des Sceaux a annoncé ce samedi se lancer dans la course tout en appelant de ses vœux l’organisation d’une primaire populaire à gauche. Son espoir : voir Anne Hidalgo se retirer si son score à la primaire est trop mauvais. Il avait promis un meeting « immersif et olfactif », Jean-Luc Mélenchon l’a fait. Le patron des Insoumis, pas peu fier de son installation, a donc tenu son grand discours entouré par des écrans géants, porté par une ambiance sonore adaptée à chaque thème évoqué, le tout en diffusant différentes odeurs tout au long de son meeting. De son grand meeting « immersif et olfactif », on retiendra surtout ce moment où Jean-Luc Mélenchon a fait huer la politique vaccinale du gouvernement. Le week-end d’Éric Zemmour ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. Le polémiste a créé la polémique en affirmant vouloir placer les enfants handicapés dans des « établissements spécialisés » plutôt qu’avec les autres enfants. Face au tollé provoqué par ses propos, Éric Zemmour a tenté de se justifier ce week-end, tout en fustigeant une supposée « idéologie égalitaire » dans les écoles. Après sa poussée post-primaire, Valérie Pécresse est-elle sur une pente descendante ? La candidate de la droite multiplie les petites phrases, mais peine à se faire une véritable place dans le paysage.