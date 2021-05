19h30 Médias – Covid : enfin des raisons d’espérer pour cet été

Les rassemblements en extérieur sont-ils propagateurs de l’épidémie ? Après les scènes de liesse des supporters lillois lundi soir, le débat est relancé, comme à chaque manifestation de ce type. Pourtant, pour l’heure, aucun de ces événements ne s’est transformé en cluster géant. Il faut par ailleurs s’attendre à voir de plus en plus de rassemblements de ce type tant les chiffres de l’épidémie sont encourageants ces derniers jours. Depuis un mois et demi, les chiffres sont en baisse et tout porte à croire qu’ils devraient continuer à chuter. Même chez les scientifiques, l’optimisme est désormais de mise : l’été qui arrive s’annonce plutôt insouciant. À condition d’avoir son pass sanitaire dans la poche : ce matin dans Le Parisien, le Secrétaire d’État au Numérique a présenté les contours de ce fameux sésame. Quand sera-t-il utile ? Est-il obligatoire ? Faut-il forcément avoir été vacciné pour obtenir son pass sanitaire ? Julien Bellver fait le point. Le clash Audrey Pulvar vs Gérald Darmanin a continué d’alimenter les chaînes d’infos toute la journée. Ce matin, LCI recevait la candidate de l’Île-de-France qui a joué la carte de l’apaisement. Message reçu cinq sur cinq par le ministre de l’Intérieur qui a tweeté dans la foulée. Le pouvoir biélorusse, à l’origine du détournement d’un avion de la compagnie Ryanair afin de procéder à l’arrestation de l’opposant Roman Protassevitch, est sous le feu des critiques de l’Union européenne. De son côté, la Biélorussie assure avoir détourné l’avion suite à une menace du Hamas. Une théorie peu crédible pour Angela Merkel. L’UE envisage de nouvelles sanctions économiques contre la Biélorussie. Emmanuel Macron n’est pas le seul à s’amuser avec des Youtubeurs pour séduire la jeunesse. C’est aussi le pari de Joe Biden. Le président américain tente de pousser les jeunes Américains à se faire vacciner et pour y arriver, Joe Biden et l’infectiologue Anthony Fauci se sont prêtés au jeu des questions/réponses avec plusieurs stars de Youtube, dont le blogueur beauté Manny Mua.