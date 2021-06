19h30 Médias – Covid : faut-il s’attendre à une nouvelle vague dès la rentrée ?

J-3 avant le second tour des élections régionales et mercredi soir étaient organisés trois nouveaux débats pour départager les candidats de trois des régions les plus scrutées par les médias : les Hauts-de-France, l’Île-de-France et la région PACA. Après l’échec cuisant de la majorité aux régionales, les ministres n’ont rien trouvé de mieux à faire que de se clasher entre eux. Tout est parti du message de soutien de Gérald Darmanin à son ancien collègue, Xavier Bertrand, pour le second tour des régionales dans les Hauts-de-France. Problème : les deux hommes étaient concurrents dans la région, tout comme Eric Dupond-Moretti qui n’a pas apprécié du tout la « trahison » du ministre de l’Intérieur. Porté disparu depuis les résultats du premier tour des élections régionales, Jean Castex est revenu ce matin à son activité favorite : annoncer les mauvaises nouvelles sur le front du Covid. Le Premier ministre était en déplacement dans les Landes, particulièrement touchées par le variant Delta. Dans le reste de l’Europe, le variant indien gagne du terrain. Selon le centre européen des maladies, il représentera 90% des cas d'ici la fin août, de quoi laisser présager d’une possible nouvelle vague cet été ou à la rentrée. Sera-t-on de nouveau masqué à la rentrée ? Tout dépendra du niveau de la vaccination de la population : depuis quelques semaines, le nombre de premières injections est en baisse. Les Français prennent de moins en moins de rendez-vous pour se faire vacciner. A l’approche de l’été, l’inquiétude porte surtout sur les jeunes de moins de 40 ans.