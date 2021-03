19h30 Médias – Covid : le clip pro-vaccin du gouvernement

Un nouveau confinement pointe-t-il le bout de son nez ? Oui, à en croire Jérôme Salomon. Non, à en croire les autres. C’est donc reparti pour une semaine de bras de fer entre Emmanuel Macron et les médecins. Une chose est sûre : les chiffres de l’épidémie ne sont pas bons pour l’Île-de-France. Les réanimations se remplissent à vitesse grand V et le taux d’occupation se rapproche dangereusement du pic de novembre. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule : la vaccination ne suffira pas à faire baisser ces chiffres, en tout cas pas dans l’immédiat. Depuis ce matin, le clip « espoir » du gouvernement est en ligne. Dans la vidéo de 50 secondes, on y voit une grand-mère retrouver ses petits-enfants sur fond de musique nostalgique. Le message est clair : vaccinez-vous pour pouvoir revenir à une vie normale. Pourtant, en toute fin de vidéo, le gouvernement rappelle que la vaccination ne dispense pas d’appliquer les gestes barrières. Accusés de racisme et de harcèlement par Meghan Markle et le prince Harry au cours de leur interview face à Oprah Winfrey, les tabloïds anglais ont riposté ce mardi matin. Ils titrent tous, ou presque, sur le « scandale » des révélations faites par le couple princier et s’insurgent de « la pire crise royale depuis 85 ans ». Il n’y avait pas que Meghan Markle et le prince Harry face à Oprah Winfrey hier soir. Il y avait aussi François Hollande face à Samuel Étienne sur Twitch. Le journaliste et l’ancien président ont battu tous les records lundi soir avec leur entretien informel. Entretien au cours duquel François Hollande n’a pas hésité à tacler Emmanuel Macron.