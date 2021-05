19h30 Médias – Covid : le déconfinement menacé par le variant indien

À J-1 de la réouverture des terrasses, des lieux de culture et des commerces, Olivier Véran est en pleine tournée de promotion. Sur BMFTV lundi soir, le ministre de la Santé a enchaîné avec Twitch, où après un début très centré sur la crise sanitaire, les questions sont vite devenues beaucoup plus personnelles. Le déconfinement peut-il être gâché par le variant indien ? Face à l’explosion de l’épidémie dans le pays, les scientifiques ne sont pas rassurés. Au Royaume-Uni, déjà 1300 cas de variant indien ont été détectés. Chez nous, Santé Publique France évoque huit clusters de variant indien sur tout le territoire. Ce qui inquiète les spécialistes, ce sont surtout les clusters sans liens particuliers avec l’Inde, qui signaleraient que le virus circule déjà dans le pays. Aux États-Unis, le port du masque sera bientôt de l’histoire ancienne. Pour les personnes vaccinées, il n’est déjà plus obligatoire. Problème : le pays se refuse à mettre en place un pass sanitaire, difficile donc de savoir qui est véritablement vacciné et qui ne l’est pas. Et pour la France ? Sur BFMTV, Olivier Véran a fait savoir que le gouvernement réfléchit à un retrait du port du masque – en extérieur – au mieux d’ici l’été. D’où vient le Covid-19 ? Après plus d’un an de pandémie, la question n’a toujours pas trouvé de réponse. Beaucoup d’hypothèses ont été énoncées, mais aucune n’a encore pu être prouvée. L’une d’entre elles, en revanche, est régulièrement relancée : celle d’une possible fuite du virus depuis un laboratoire. C’est LA grosse nouvelle dans le monde des médias de ces dernières 24h : on a appris lundi soir la fusion prochaine de TF1 et M6. Au terme d’une longue bataille entre Vincent Bolloré (Vivendi), le trio Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, l’Italien Mediaset ou encore le Tchèque Daniel Kretinski, M6 a finalement topé avec l’ennemi de toujours, TF1 et Martin Bouygues. À quoi va ressembler ce géant de la télé privée ? Côté politique française, la campagne des régionales est officiellement lancée depuis ce lundi. Et elle ressemble de plus en plus à une première mi-temps de présidentielle. Du côté de LAREM, pas moins de 13 ministres se sont lancés dans la bataille et ils ne partent pas tous avec les mêmes chances de succès.