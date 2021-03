19h30 Médias – Covid : le gouffre se creuse entre Emmanuel Macron et les médecins

La semaine commence dans une ambiance morose : et si on avait confiné trop tard ? Les services de réanimation français sont au bord de la rupture et ça ne devrait pas aller en s’arrangeant. Ce week-end dans le JDD, 41 médecins parisiens ont prévenu: face à l’ampleur de la situation, ils vont être contraints de trier les patients à leur arrivée en réanimation. Ils n’étaient pas les seuls ce week-end à faire entendre leur colère face à Emmanuel Macron. Dans le Monde, 9 réanimateurs mettent le chef de l’État face à ses responsabilités. Emmanuel Macron, lui, « assume ». Avec 4974 patients en réanimation, la France vient de dépasser le pic de la deuxième vague de l’épidémie. Et les choses ne devraient pas s’améliorer dans les jours qui viennent. Si les capacités d’accueil en réanimation sont dépassées, les médecins devront faire un « tri » entre leurs patients, faire un choix entre ceux qui ont la plus grand chance de survivre. Alors qu’une grande partie de la France est confinée, certains ont trouvé le moyen de profiter des bars et des restaurants… chez nos voisins espagnols, un brin exaspérés par la situation. Deux mois après son investiture, Joe Biden a donné sa toute première conférence de presse en tant que président. Une prise de parole très attendue par les journalistes, plus intéressés par 2024 que par la crise sanitaire actuelle.