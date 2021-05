19h30 Médias - Covid : l'épidémie en pleine décroissance en France

J-2 avant de pouvoir boire une bière en terrasse. Même si la pluie devrait être au rendez-vous, l’excitation est palpable dans le pays. Si ce rêve devient réalité, c’est grâce aux bons chiffres de l’épidémie. Le taux d’incidence poursuit sa chute libre avec -62% en l’espace d’un mois. Même la réouverture des écoles n’a, à ce stade, pas eu d’effet. Et pour voir à quoi ressemble un pays qui se déconfine, il suffit de regarder chez nos voisins britanniques. Le Royaume-Uni entame la troisième phase de son retour à la normale : bars et restaurants vont pouvoir rouvrir en intérieur, les lieux culturels et les stades vont à nouveau pouvoir accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs et les Anglais vont de nouveau pouvoir voyager à l’étranger. De quoi leur donner envie de retrouver aussi les embrassades : mais attention, dans le pays on accueille de nouveau les câlins avec plaisir, mais après un petit tuto pour savoir comment rester 100% safe. Sur le front politique : premier meeting pour la France Insoumise et première grosse affaire pour le Rassemblement national, le tout en un seul week-end. Samedi, Marine Le Pen était tout sourire en déplacement dans les Hauts-de-France pour soutenir son candidat, Sébastien Chenu, tête de liste pour les élections régionales. Dimanche, le JDD titre sur « L’enquête qui accuse Le Pen » : le journal s’est procuré un rapport de police mettant en cause 17 personnes proches ou membres du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, dans une affaire de détournement de fonds publics à hauteur de 7 millions d’euros. Ce week-end, c’était aussi le tout premier meeting de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon avait choisi le bassin minier d’Aubin, dans l’Aveyron, pour son discours de près d’une heure et demie. À l’international, les affrontements se poursuivent et se durcissent entre Israël et le Hamas. Ce week-end, un missile israélien a pulvérisé un bâtiment abritant les rédactions de l’agence américaine AP et de la chaîne qatarie Al-Jazeera.