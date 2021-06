19h30 Médias – Covid : un test sérologique pour économiser les doses de vaccin

Ce mardi les journalistes n’avaient qu’un nom à la bouche : celui de Guillaume Peltier. Le vice-président des Républicains a multiplié les déclarations polémiques ce week-end lors de son interview au Grand Jury de RTL. Cette semaine, Les Républicains sont donc en mode « clarification » dans les médias. À moins qu’ils ne brouillent encore davantage les esprits. Il y en a une, en revanche, qui se réjouit de cette zizanie au sein des Républicains : Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national a lancé ce matin une grande opération « portes ouvertes ». L’agression raciste d’un livreur à Cergy est sur toutes les chaînes d’info depuis 24h. Filmée et diffusée sur les réseaux sociaux lundi matin, l’agression a été reprise par les médias dès lundi soir. L’autrice de la vidéo, ainsi que le livreur agressé, tous deux victimes d’insultes racistes, étaient sur toutes les chaînes pour témoigner. Sur le front du Covid, les nouvelles positives continuent d’arriver : après avoir passé de justesse le cap des 20 millions de vaccinés au 15 mai, le gouvernement est en avance sur son planning. La France devrait compter 30 millions de primo-vaccinés d’ici le 10 juin, cinq jours plus tôt que la date prévue. Parmi lesquels le président lui-même. Emmanuel Macron a annoncé avoir reçu son vaccin ce matin sur Twitter. Et puisqu’il a déjà été contaminé au Covid il y a quelques mois, il n’aura besoin que d’une dose pour être immunisé. Justement : pour économiser les doses et ne pas faire de double injection à ceux qui n’en auraient pas besoin, le gouvernement veut mettre en place un test sérologique pour tous. La grande star mondiale du tennis ne sera pas à Roland-Garros cette année. Naomi Osaka a annoncé ce lundi vouloir « préserver sa santé mentale » et renoncer à participer à la compétition. Une décision qui lève le voile sur un problème peu connu et pourtant courant : le burnout des joueurs de tennis.