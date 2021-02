19h30 Médias – Covid : voit-on déjà un "effet vaccin" ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Les bonnes nouvelles continuent sur le front du Covid : l’épidémie est en baisse partout en Europe, mais aussi aux Etats-Unis. Chez nous, les nouveaux cas de Covid ont chuté de 49% et de 68% aux Etats-Unis. En France, comme à l’étranger, l’optimisme était donc de rigueur sur les plateaux télé, mais gare au relâchement. La grande question qui se pose face à ces baisses impressionnantes est la suivante : doit-on dire merci au vaccin ou à la saisonnalité ? En Angleterre, les premiers effets du vaccin se font sentir avec des chiffres de la mortalité en baisse. Même constat en Belgique et en France. Depuis 24h, on ne parle plus que de la ministre de l’Enseignement supérieur et pas vraiment pour les bonnes raisons. Frédérique Vidal a demandé une enquête sur « l’islamo-gauchisme » dans les universités françaises. Une enquête qui a provoqué la colère des présidents d’universités et des étudiants, à une époque où leur détresse et leur précarité est au plus haut. La BBC diffusait mardi soir un document exclusif sur la princesse Latifa de Dubaï, supposée otage de son père. La fille de l’émir Mohammed Ben Rachi Al Maktoum n’a plus donné signe de vie depuis deux ans, juste après avoir tenté de fuir son pays. L’histoire fascine les Britanniques et pour cause : la princesse Latifa n’est pas la première femme de la famille de l’émir à tenter de fuir son pays en passant par Londres. D’où cette question que se posent de nombreux observateurs : le gouvernement britannique est-il lié à cette affaire ? La télévision doit-elle déprogrammer les films où Richard Berry apparaît en raison des accusations d’inceste portées par sa fille Coline ? C’est en tout cas le choix fait par France Télévisions. Une décision qui n’a pas plu aux avocats de Richard Berry, présents sur plusieurs plateaux télé mardi soir au moment de l’annonce. Enfin, un petit tuto pour les journalistes qui galèrent à faire leur duplex à cause des gros relous qui passent devant la caméra. Ce tuto est offert par la journaliste sportive, Karine Galli, imperturbable pendant son débrief de l’avant match Barça-PSG.