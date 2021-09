19h30 Médias – Crise des sous-marins : qu’est-ce que l’opération "Hookless" ?

Suite et fin de la crise des sous-marins. Après une semaine de tractations, de rebondissements et de mots doux par médias interposés, Emmanuel Macron et Joe Biden ont fini par s’appeler et s’expliquer. Le président américain a reconnu « un manque de communication » entre alliés. C’est ça finalement cette crise diplomatique : une guerre de com’. Au Sénat cette semaine, la ministre des Armées Florence Parly a continué d’affirmer que la France a été prise de court par la volte-face de l’Australie. Selon le Times, Boris Johnson et le Premier ministre australien préparaient en fait leur coup depuis des mois et lui avait même trouvé un nom : l’opération « Hookless » (sans accrocs). Raté. Tous les vendredis dans son 19h30 Médias, Julien Bellver donne la parole à trois journalistes pour décrypter la stratégie de com’ de la semaine. Aujourd’hui, Frédéric Says de France Culture, Astrid de Villaines du HuffPost et Charles Sapin du Figaro s’intéressent à Marine Le Pen et sa rentrée (trop) discrète. En Australie, l’affaire des sous-marins français ne fait plus la Une. Après deux mois de confinement et la mise en place de la vaccination obligatoire, le pays se déchire. À Melbourne, des manifestations d’ouvriers du bâtiment opposés à l’obligation vaccinale ont dégénéré en émeutes ces derniers jours. Les images de Talibans armés jusqu’aux dents, mais en tongs en train de profiter des pédalos d’une station touristique du pays ont fait le tour du monde. Pour les interroger, l’agence Ruptly a envoyé un de ses journalistes sur place. Dimanche, Angela Merkel laissera sa place à la tête de l’Allemagne après 16 ans au pouvoir. Depuis plusieurs jours, les hommages se multiplient, mais s’il ne fallait en retenir qu’un seul, c’est celui de la ZDF, la télé publique allemande, qu’on choisirait. Il nous rappelle si Angela Merkel n’était pas la plus marrante, on a quand même bien ri avec elle ses 16 dernières années.