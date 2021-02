19h30 Médias - Cuba, Dubaï, Floride: le tourisme vaccinal en plein essor

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce matin dans les matinales, un instant de répit : pas un médecin, pas un scientifique pour nous parler épidémie, courbes, virus et variants. L’accalmie aura été de courte durée puisque le Premier ministre Jean Castex tenait une nouvelle conférence de presse ce jeudi en fin de journée. C’est devenu un rituel très attendu pour les journalistes, redoutés par certains. Mais pas d’annonce de reconfinement ce jeudi. Le Premier ministre maintient que « tout est fait » pour l’éviter, même si la France reste sur un haut plateau de contamination. L’épidémie bloque à 20 000 nouveaux cas par jour, soit +1% seulement par rapport à la semaine passée. En réalité, c’est un peu plus compliqué – et moins encourageant – que cela. Si à l’échelle nationale la situation est stable, c’est parce que certaines régions se portent mieux quand d’autres plongent. C’est notamment le cas en Île-de-France, en Dordogne, en Mayenne ou dans l’Eure. D’où la question qu’on va beaucoup entendre les prochains jours : faut-il reconfiner localement ? Sur le front de la vaccination, les vaccins se multiplient aussi vite que les variants. Après le vaccin russe, voici venu le vaccin cubain. Les autorités ont déjà promis de le livrer au Vietnam, à l’Iran, au Venezuela ou à l’Inde. Et pourquoi pas chez nous ? Le vaccin cubain a déjà un fervent défenseur : Jean-Luc Mélenchon, mais prudence, pour l’heure il n’a pas encore passé tous les tests nécessaires. Ce qui n’empêche pas le pays de miser sur une stratégie pour faire repartir son économie : le tourisme vaccinal. Cuba n’est pas la seule à jouer cette carte, la Floride attire elle aussi les touristes venus dans l’espoir de se faire vacciner plus rapidement qu’à la maison. Tout comme Dubaï. Un an après le début de la pandémie, l’Organisation mondiale de la Santé a pu commencer son enquête à Wuhan, berceau de l’épidémie. Sauf qu’enquêter en Chine c’est… compliqué. Affaire Richard Berry, la suite. Le Monde a publié mercredi soir un long papier détaillé sur l’affaire. Le journal, qui a eu accès à la plainte de Coline Berry, détaille les jeux sexuels initiés par Richard Berry et son ex-femme, Jeane Manson, auxquels Coline Berry aurait été forcée de participer. On apprend également dans le Monde que l’acteur était violent avec Catherine Hiegel, la mère de Coline Berry. Des faits qu’il a d’ailleurs reconnu. Depuis son message sur Instagram, Richard Berry garde le silence, mais la riposte s’organise, essentiellement sur les chaînes du groupe Canal +. En Russie, les soutiens d’Alexeï Navalny sont toujours plus nombreux et toujours plus nombreux à se faire arrêter, au point que les centres de détention commencent à saturer. Sur plusieurs vidéos diffusées via les réseaux sociaux notamment, on a pu voir des manifestants entassés à 28 dans des cellules conçues pour accueillir huit personnes. Le pouvoir nie le côté arbitraire de ces arrestations.