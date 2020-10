19h30 Médias : dans le Haut Karabakh, le difficile travail des journalistes

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce mardi, Emmanuel Macron s’est rendu à l’hôpital Rothschild de Paris. A sa sortie, il a échangé avec le personnel soignant pendant une vingtaine de minutes et sans vraiment convaincre. Dans les hôpitaux, les services de réanimation sont de plus en plus sous tension. Tous tirent la sonnette d’alarme sur le manque de lits et de personnels disponibles. Ce matin sur France Inter, la voix des chroniqueurs vous aura peut-être parue plus étouffée qu’à l’ordinaire et pour cause : la radio vient de passer en mode 100% masque. L’intégralité de la rédaction porte désormais un masque, y compris en studio. Depuis plusieurs jours, les affrontements ont repris dans la région du Haut Karabakh, ce territoire disputé par l’Azerbaïdjan de confession musulmane et l’Arménie chrétienne. Pour les journalistes envoyés sur place, il est devenu très compliqué de travailler face à la gravité de la situation. Enfin pour finir, la guérison la plus rapide de toute l’histoire du Covid 19 est signée… Donald Trump. Après seulement trois jours passés à l’hôpital, le président américain est rentré en grande pompe à la Maison Blanche lundi soir. Une Maison Blanche durement touchée par le Covid elle aussi puisque 18 personnes de l’entourage de Donald Trump ont été testés positifs au virus.