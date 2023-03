19h30 Médias : dans les coulisses de la Commission mixte paritaire la plus médiatique de l’Histoire

Entre la journée de mobilisation, le conseil des ministres et l’ouverture de la Commission mixte paritaire sur la réforme des retraites à l’Assemblée, la journée était chargée dans les médias ce mercredi. La Commission mixte paritaire s’est donc tenue toute la journée. Sa mission : écrire le texte définitif de la réforme des retraites pour parvenir à un compromis. Les échanges de la CMP se déroulent à huis clos, ce qui n’a pas empêché BFMTV d’en parler comme s’ils y étaient. Le gouvernement aura-t-il recours au 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites ? Elisabeth Borne n’en veut pas, Les Républicains, eux, en seraient ravis. Pour le huitième jour de grève, la mobilisation s’essouffle dans les rues de France. Ils n’étaient plus que 450 000 à Paris selon la CGT, 37 000 selon la police. La grogne pourra-t-elle se poursuivre en cas d’adoption de la réforme des retraites ? Il y a ceux qui y croient, et les autres. Un avion de chasse russe a percuté un drone américain au-dessus de la Mer Noire, à une vingtaine de kilomètres du port ukrainien d’Odessa. La collision ravive des tensions déjà à leur comble entre les deux pays, qui plus est dans une zone ultra-surveillée par l’OTAN depuis le début de la guerre.