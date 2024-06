19h30 Médias – Débarquement : commémoration, déplacements, banquet à l’Elysée… le programme très chargé de Joe Biden en France

Le président américain Joe Biden est arrivé en France pour effectuer une visite d’Etat de cinq jours à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement. Le président ukrainien Volodimir Zelensky fera, lui aussi, partie des dirigeants étrangers présents en Normandie. Joe Biden se rendra demain en Normandie pour les célébrations du D-Day. Vendredi, il sera reçu à Paris par Emmanuel Macron avec une cérémonie d’accueil, une parade militaire et un déjeuner de travail. Puis il prononcera un discours de candidat en Normandie, suivi par un dîner d’Etat. Entre temps, il doit aussi s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Samedi, nouvelle cérémonie d’accueil à l’Arc de triomphe cette fois, puis discours avec Emmanuel Macron, puis dîner d’Etat (encore). Et enfin, dimanche, il se rendra dans un cimetière américain dans l’Aisne avant de rentrer à Washington ! Un programme bien chargé, mais adapté au président américain. Ce qui nous amène à penser que pour ces 80 ans du débarquement, Emmanuel Macron a voulu marquer le coup ! Les oppositions l’accusent de vouloir utiliser ces commémorations à des fins électorales car le chef de l’Etat ne se contentera pas du D-Day de demain. Il était déjà sur le pont, en visite aujourd’hui en Bretagne, mais à quelques jours du scrutin des élections européennes, l’exécutif en fait-il trop ? De Marine Le Pen à Manon Aubry en passant par Olivier Marleix, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer une « instrumentalisation » de la guerre en Ukraine avant le scrutin européen. Le candidat béarnais n’a pas apprécié de participer au débat de deuxième partie de soirée entre les « petits » candidats, mardi sur France 2. Et il l’a fait savoir à plusieurs reprises à la présentatrice de « L’Evénement », Caroline Roux.

