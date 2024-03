19h30 Médias – Débat sur l’aide à l’Ukraine : qu'en pensent les oppositions ?

Un mois après la visite de Volodymyr Zelensky en France, l’Ukraine s’invite à nouveau dans les débats à l’Assemblée nationale dans le cadre d’un accord binational de sécurité. La France s’engage à protéger la souveraineté de l’Ukraine et son intégrité territoriale. Ce pacte prévoit trois milliards d’euros de soutien militaire, mais pas d’envoi de troupes au sol. L’issue du vote devrait être largement favorable, avec le soutien du groupe Les Républicains, des socialistes et des écologistes. Deux ans après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les macronistes espèrent pointer du doigt les « ambiguïtés » à l’égard de la Russie du Rassemblement national, qui s’abstiendra et de La France insoumise qui votera contre. Depuis que son nom a été évoqué pour reprendre Edith Piaf aux Jeux olympiques de Paris, Aya Nakamura est victime d’une grosse campagne de haine. L’extrême droite lui reproche de « ne pas chanter français » tandis qu’un groupuscule d’ultradroite a déployé une banderole jugée raciste par le Comité d’organisation de Paris 2024. La ministre de la Culture s’est vite intégrée à la majorité, où sa liberté de ton détonne. A Paris, elle se montre plus prudente.

