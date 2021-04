19h30 Médias : déconfinement "territorial", pour qui et pour quand ?

Jeudi se tiendra un gros sommet international sur le climat. Organisé par Joe Biden, il doit réunir 40 dirigeants internationaux. L’Europe n’a toutefois pas attendu puisqu’elle a signé, cette nuit – et un peu dans l’indifférence générale – un accord historique de réduction de ses émissions de C0². Les leaders européens et les eurodéputés ont convenu de fixer leurs objectifs à une réduction de 57% des émissions de gaz à effet de serre d’ici l’année 2030. Il commence à faire chaud et à faire beau. En temps normal, les premières chaleurs signent le retour aux terrasses, aux piques-niques dans les parcs, à la liberté. Mais qu’en sera-t-il cette année ? Serons-nous tous libérés au même moment ? A priori, il ne faut pas y compter. Le gouvernement penche pour un déconfinement « territorial », petit à petit. Il faut dire que les disparités sont encore grandes selon les départements. On était mal réveillé ce matin sur CNEWS. Pour parler des enseignants, les journalistes en charge du bandeau ont multiplié les fautes. Plus sérieusement, la question s’impose dans les médias ces derniers jours : faut-il vraiment rouvrir les écoles dès le 26 avril comme annoncé ? Comme souvent, les experts eux-mêmes ne sont pas d’accord entre eux. Si la science n’a pas tranché, la réponse nous viendra peut-être d’Allemagne. Un petit tour et puis s'en va. Le projet de « Super League » n’existe quasiment plus. Il n’aura fallu que quelques heures pour que le conglomérat de 12 grands clubs européens se réduise à peau de chagrin face à la polémique. La « Super League », qui voulait remplacer la Ligue des Champions, n’aura pas résisté à la pression politique ni à la colère des supporters. Le verdict du procès de Derek Chauvin, mis en cause dans la mort de George Floyd, est tombé mardi soir au tribunal de Minneapolis, aux États-Unis. Derek Chauvin est déclaré coupable des trois chefs d’inculpation retenus contre lui : meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort. L’annonce du verdict a provoqué un immense soulagement aux États-Unis.