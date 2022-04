19h30 Médias : déplacement mouvementé pour Emmanuel Macron à Cergy

Pour son premier déplacement en tant que président réélu, Emmanuel Macron s’est rendu à Cergy, dans le Val d’Oise, ce mercredi 27 avril. Un déplacement surprise qui s’est déroulé dans une ambiance détendue, jusqu’à un jet de tomates contre le président. Ce déplacement à Cergy, « au contact » des habitants, en bras de chemise, Emmanuel Macron ne l’a pas choisi par hasard. Le président est en campagne active pour les élections législatives. Pour son premier déplacement, Emmanuel Macron comptait jouer la carte sociale, comme pendant sa campagne de l’entre-deux tours. Mais de sa visite à Cergy, on aura surtout retenu le jet de tomates contre le président réélu. Emmanuel Macron est-il le président « le plus mal élu » comme l’a soutenu Jean-Luc Mélenchon au soir du second tour ? Depuis cette petite phrase de l’Insoumis, le procès en légitimité du président se retrouve partout dans la presse et sur les chaînes d’infos. Depuis Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace d’une attaque nucléaire. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky est convaincu que le dirigeant du Kremlin finira par mettre ses menaces à exécution. La Russie a acté ce mercredi l’arrêt de livraison de gaz à la Pologne et la Bulgarie. Les deux pays dépendent pourtant à 80% du gaz russe. Un gaz distribué par Gazprom, géant de l’énergie et principale arme d’influence politique pour la Russie dont six des hauts responsables ont étrangement trouvé la mort ces dernières semaines. Après la guerre Marine Le Pen vs Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, place à la guerre Rassemblement national vs Reconquête pour les législatives. Depuis le soir du second tour, Éric Zemmour et son parti enchaînent les critiques contre le parti de Marine Le Pen, qui riposte tous azimuts.