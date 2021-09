19h30 Médias : des militants d’extrême droite perturbent le discours d’Anne Hidalgo à Rouen

Après leur discours d’entrée en campagne, Marine Le Pen et Anne Hidalgo sont allées assurer le SAV de leurs annonces dans les JT, sur TF1 pour l’une, sur France 2 pour l’autre. Pour sa déclaration de candidature, la maire de Paris avait choisi Rouen, mais son annonce a été perturbée par plusieurs militants de l’Action française, un mouvement d’extrême droite. Marine Le Pen était quant à elle à Fréjus, face à 900 partisans. La candidate y a martelé son slogan de campagne, « liberté », jusqu’à plus soif. Les chaînes d’info doivent-elles vraiment tendre leur micro à tout le monde ? Le débat est sur la table depuis la sortie de prison de Damien Tarel. Le jeune homme, condamné pour avoir giflé le président, était en direct sur BFMTV quelques heures à peine après sa libération. On trouve de tout sur Tik Tok, des influenceurs, des danseurs, des humoristes, des cuisiniers et même des prêtres ! Père Matthieu Jasseron, 690 000 abonnés au compteur, faisait la fierté de la communauté catholique jusqu’à ce qu’il affirme que l’homosexualité « n’est pas un péché » dans l’une de ses vidéos. Aux États-Unis, le New York Times révèle une bavure de l’armée américaine lors de sa dernière frappe en Afghanistan. L’homme visé, supposé terroriste par l’armée, serait en fait un civil, un ingénieur salarié d’une ONG.