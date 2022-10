19h30 Médias : des raffineries à la grève générale, top départ d’une semaine cruciale

Transports, santé, éducation, nucléaire : de nombreux secteurs ont répondu présent à l’appel à la grève générale de ce mardi 18 octobre. Tous réclament, entre autres, des augmentations de salaires. Une mobilisation qui, si elle est réussie, viendra s’ajouter à la crise des carburants que le gouvernement peine à endiguer. À peine un mois et demi après sa prise de fonction, les jours au pouvoir de la Première ministre britannique Liz Truss sont déjà comptés. Face aux torrents de critiques, Liz Truss a tenté de sauver sa peau en limogeant son ministre des Finances, responsable d’une panique boursière. La Première ministre s’en est ensuite expliquée au cours d’une conférence de presse que la presse britannique a qualifié de lunaire et de catastrophique. On le sait, les jours de la Première ministre britannique, Liz Truss, sont comptés. À peine arrivée au pouvoir, elle subit déjà les foudres du pays. Même le nouveau roi, Charles III, semble en avoir ras-le-bol. Bataille de chiffres après la marche de la NUPES contre la vie chère ce dimanche. Côté France insoumise, on se félicite des « 140 000 » manifestants, tandis que côté cabinet indépendant, on parle plutôt de « 30 000 » personnes. La campagne pour la présidence du Rassemblement national devait être clean, sans basses attaques entre Jordan Bardella et Louis Aliot. Raté : depuis ce week-end et la publication d’une tribune signée Louis Aliot, les esprits s’échauffent.