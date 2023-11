19h30 Médias : des semaines de tension à venir autour de la loi immigration ?

Elle faisait déjà l’actualité depuis de nombreuses semaines, la loi immigration arrive au Sénat. Le gouvernement s’apprête donc à vivre une période sous tension, et Gérard Darmanin, lui a déjà donné le ton ce lundi après-midi. Le ministre de l’Intérieur était également présent au Journal de 20 heures de France 2 ce dimanche, incarnant la fermeté. Et au sein de cette loi, un article en question est au centre de nombreux débats, celui relatif aux métiers en tension et à la régularisation des sans-papiers. Gérard Darmanin a absolument besoin de l’approbation des Républicains, qui eux se montrent pour le moment intraitables sur ce sujet, Bruno Retailleau refusant de « voter un texte laxiste ». Le ministre de l’Intérieur joue gros, et a prévenu que si le 49.3 était déclenché, ce serait la responsabilité d’Elisabeth Borne. Depuis plus d’une semaine, l’armée israélienne progresse à l’intérieur de la bande de Gaza afin d’isoler la partie nord du territoire. La nuit dernière, au moins 200 personnes auraient été tuées par les bombardements, alors que l’offensive terrestre de Tsahal se poursuit. Pendant ce temps-là, les troupes israéliennes ont accepté d’embarquer à leurs côtés un groupe de journalistes internationaux sous condition de leur soumettre les images tournées. A Gaza, les journalistes sans encadrement militaire risquent leur peau chaque jour. 36 auraient été tués depuis le début du conflit opposant Israël au Hamas le 7 octobre dernier. Les deux camps s’affrontent également sur le terrain de l’information et de la communication. L’armée israélienne filtre avec minutie les images qu’elle diffuse. Les journalistes de BFM ont eux interrogé un porte-parole du Hamas ce lundi matin, fait rare. Alors que le conflit israélo-palestinien ne cesse de s’intensifier depuis désormais un mois et les attaques terroristes du Hamas sur le sol de l’Etat hébreu le 7 octobre dernier, celui-ci semble s’être grandement importé sur le sol français. En atteste une recrudescence effrayante des actes antisémites dans l’hexagone, qui rythment les journaux télévisés. Les étoiles de David tagués sur des murs franciliens ont particulièrement choqué, mais aussi de nombreuses agressions envers la communauté juive, comme celle d’une femme poignardée à son domicile lyonnais. Gérald Darmanin annonçait « 1040 actes antisémites, en comptant seulement les dépôts de plaintes. Face à cette atmosphère particulièrement anxiogène, le gouvernement a décidé d’afficher sa fermeté, notamment suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle sont scandés des chants antisémites. La commission européenne a déclaré ce lundi : « Les juifs d’Europe vivent de nouveau dans la peur ».