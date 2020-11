19h30 Médias : Donald Trump lâché par Fox News

En savoir plus sur Yann Barthes

L’annonce est tombée ce matin, et de la bouche d’Anne Hidalgo: les commerces devront désormais fermer à 22h, y compris les restaurants qui font de la livraison. Le gouvernement espère ralentir la progression de l’épidémie mais pour de nombreux spécialistes, il est déjà trop tard. Lors de la première vague de l’épidémie, l’Allemagne a fait office de très bon élève en multipliant les tests sur sa population. Désormais proche d’une pénurie de tests, l’Allemagne a décidé de revoir ses recommandations. Tandis que, dans le même temps, la Slovaquie a elle testé l’intégralité de sa population. Qui veut la peau d’Amazon ? Depuis l’annonce du reconfinement, commerçants, clients et personnalités politiques sont vent debout pour faire barrage au super-géant du commerce en ligne. Après plusieurs jours de silence, Amazon a contre-attaqué ce matin avec une grosse opération de communication. Etats-Unis enfin : à J+2 de l’élection, on ne connait toujours pas le nom du nouveau président américain. Alors que plusieurs Etats clés continuent leur dépouillement, la presse américaine s’est focalisée ce jeudi sur l’avancée prise par Joe Biden. Ce qui n'est pas du tout au goût de Donald Trump.