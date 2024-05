19h30 Médias : Donald Trump pique du nez lors de son procès

Si Donald Trump a pour habitude de se moquer de « Joe Biden l’endormi », cette fois c’est bien lui qui semblait faire la sieste. Au premier jour de son procès pénal dans l’affaire Stormy Daniels ce lundi Donald Trump est apparu très fatigué et a même eu tendance à piquer du nez. Les deux Chambres du Parlement britannique ont approuvé mardi le projet de loi Safety of Rwanda, dénoncé par des experts de l’ONU et des associations, qui soulignent notamment des contradictions avec la Convention européenne des droits de l’homme. À l'occasion de la fête de la Libération, l'écrivain Antonio Scurati devait prendre la parole sur une chaîne publique dénonçant les réticences de la présidente du Conseil de répudier les racines fascistes de son parti d'extrême droite. Cette intervention a été annulée, déclenchant une vague d'indignation.

