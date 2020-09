19h30 Médias : Donald Trump refuse de condamner les suprémacistes blancs

En savoir plus sur Yann Barthes

Grosse frayeur sur la région parisienne ce matin. Il est peu avant midi lorsqu’a été entendue une très forte détonation. De Seine-et-Marne jusqu’au cœur de Paris, en passant par Créteil : toute l’Île-de-France a tendu l’oreille. Pendant plusieurs minutes, le doute s’installe et les chaînes d’infos s’en font très rapidement l’écho. Il faudra attendre quelques minutes de plus pour apprendre, de la Préfecture de Police, qu’il s’agissait en réalité d’un avion de chasse qui a passé le mur du son au cours d’une mission d’urgence. Côté Coronavirus, l’inquiétude d’un reconfinement du pays est elle aussi bien présente. Sur les chaînes d’infos, on s’interroge sur l’intérêt et la faisabilité d’une telle mesure. La communication du gouvernement, floue sur la question, n’aide pas à apaiser les esprits. Ce mercredi, la presse américaine était en boucle sur le débat catastrophique entre Donald Trump e Joe Biden.