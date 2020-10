19h30 Médias - Donald Trump testé positif au Covid : la com’ catastrophique de la Maison Blanche

En savoir plus sur Yann Barthes

Au cœur de l’actu ce lundi, les nouvelles restrictions annoncées par le ministre de la Santé, notamment pour la région Île-de-France. Ce matin, le préfet de Paris Didier Lallement et la maire de Paris Anne Hidalgo donnaient une conférence de presse commune pour préciser ces nouvelles mesures. Une stratégie qui voulait éviter la cacophonie après les annonces de restrictions à Marseille. La tempête Alex a dévasté une partie des Alpes-Maritimes ce week-end. Les inondations ont emporté des routes entières et ravagé plusieurs villages, faisant de nombreux disparus. Tout le week-end, journalistes, politiques et anonymes se sont relayés sur place et dans la presse pour témoigner de l’ampleur de la catastrophe. LA grosse actu internationale du week-end, c’était bien entendu la contamination de Donald Trump au Covid-19. Puis son hospitalisation en urgence. Puis ses vidéos depuis l’hôpital. Puis sa sortie controversée de ce même hôpital pour saluer ses supporters avant de… retourner à l’hôpital. Et surtout, ce qui aura marqué ce week-end c’est le flou autour de l’état de santé du président américain.