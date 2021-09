19h30 Médias : échange glacial entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand.

Alors que la sécurité est au cœur des discours des aspirants à l’Élysée, Emmanuel Macron a pris de l’avance ce mardi en dévoilant une série de mesures à la sortie du Beauvau de la Sécurité. Pour faire ses annonces, le chef de l’État avait choisi Roubaix, sur les terres de l’un de ses rivaux à droite, Xavier Bertrand. Les deux hommes se sont d’ailleurs croisés cet après-midi, au cours d’un échange cordial, mais glacial. Même élection, autre sujet : si Emmanuel Macron veut doubler la présence policière en France, Anne Hidalgo veut quant à elle doubler le salaire des enseignants. Une proposition qui n’a pas manqué de faire réagir à la fois Jean-Luc Mélenchon et le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer qui y voit une « foire du trône de la démagogie ». L’espace d’un instant, on s’est inquiété pour les audiences de CNEWS, dépossédée de son chroniqueur fétiche. Finalement, dès ce mardi matin, la chaîne a su compenser l’absence d’Éric Zemmour-le chroniqueur en invitant en plateau Éric Zemmour-tout court. Puis en débattant de l’interview d’Éric Zemmour pendant près de trois heures. Et en rediffusant du Éric Zemmour jusqu’à minuit. Et pour ce qui est de « Face à l’info », la désormais ex-émission du polémiste, elle a recruté à tour de bras dans le petit monde de la réacosphère. Côté sport pour finir, le tennis a sa nouvelle idole : à 18 ans à peine, Emma Raducanu est devenue la coqueluche des courts. Classée numéro 150 mondiale, elle a remporté le prestigieux US Open de New York à la surprise générale.