19h30 Médias : Edouard Philippe lance "Horizons", son propre parti

Édouard Philippe lançait son parti ce week-end au Havre. 3000 personnes, dont 160 maires et 600 élus locaux avaient fait le déplacement pour assister à la nouvelle aventure politique de l’ancien Premier ministre. Une aventure qui avait tout l’air d’une entrée en campagne et qui n’était pas sans rappeler celle d’Emmanuel Macron en 2016. Édouard Philippe a toutefois assuré qu’il soutiendrait l’actuel président pour 2022. En Macronie, on se méfie pourtant : face caméra, les marcheurs tentent de faire bloc et jurent qu’ils ne sont pas inquiets. Après les Britanniques, c’est au tour des Polonais de se poser la question : faut-il quitter l’Union européenne ? Tout est parti ce jeudi d’une décision du tribunal constitutionnel polonais, proche du parti ultraconservateur et eurosceptique au pouvoir qui veut faire primer le droit national sur le droit européen. Beaucoup y voient les prémices d’un « Pol-Exit ». Ce week-end, des dizaines de milliers de Polonais sont descendus dans les rues pour dire leur attachement à l’UE. La France a remporté dimanche soir la finale de la Ligue des Nations. Chez nous, ce matin, c’est l’euphorie, mais en Espagne c’était une toute autre ambiance. Sur CNEWS, Pascal Praud a affirmé ce week-end que la chaîne France info ne traitait jamais du sujet Éric Zemmour. On a vérifié, le fait est que c’est faux. Xavier Bertrand est l’invité du 20h de TF1 ce lundi soir. On devrait enfin savoir s’il va se plier, ou non, aux règles du parti Les Républicains et s’il participera donc au Congrès qui doit élire le candidat de la droite pour l’élection présidentielle. En attendant que Xavier Bertrand se décide, un autre candidat de la droite a le vent en poupe : Michel Barnier.