19h30 Médias – Élections régionales : Jean Castex chahuté à l’Assemblée nationale

Un groupe d’experts de l’évolution du climat à l’ONU vient de rendre son pré-rapport sur l’avenir du monde dans les toutes prochaines années… et il n’est pas bon du tout. Ils parlent même de « retombées cataclysmiques ». À J-4 du second tour des élections régionales, la tension monte dans tous les camps. En PACA, l’entre-deux tours de Thierry Mariani est plus compliqué que prévu et en Île-de-France, l’alliance formée par Julien Bayou, Clémentine Autain et Audrey Pulvar est sévèrement taclée par Manuel Valls. À Europe 1, la grève est terminée. Après six jours de mobilisation, les salariés ont repris le travail, mais la colère persiste. Ce mercredi, le journal Libération a frappé fort avec une Une coup de poing comme il en a l’habitude. La Une et l’édito au vitriol qui l’accompagne ont été très peu appréciés par la rédaction de CNEWS. Depuis mardi soir, les journalistes de la chaîne tweetent sans relâche pour critiquer le journal et Pascal Praud s’en est donné à cœur joie sur son plateau ce mercredi. Sur le front du Covid, les nouvelles des « bons élèves » ne sont pas bonnes. En Angleterre, au Portugal ou en Israël, les contaminations remontent et poussent les gouvernements à réactiver les restrictions. En Mongolie, au Chili, dans le Barheïn ou aux Seychelles, pays parmi les plus vaccinés au monde, la faible efficacité du vaccin chinois inquiète. Ce mercredi, les Bleus affrontent le Portugal à Budapest dans un stade plein à craquer. En Hongrie, pas de restriction, pas de jauge : le stade sera rempli à 100%. Ce n’est pas le cas en Allemagne (22%), ni en Angleterre, en Italie ou aux Pays-Bas (25%). Une différence de traitement qui n’a pas échappé à Angela Merkel. La chancelière allemande, connue pour être stricte en matière de réglementation Covid, y est allée de son tacle contre le président hongrois Viktor Orbán. En interdisant au stade Munich de s’illuminer aux couleurs du drapeau LGBT, l’UEFA a mis un énorme coup de projecteur sur les lois anti-LGBT en Hongrie. Et mobilisé largement autour de la défense des droits des homosexuels.