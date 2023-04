19h30 Médias : Elisabeth Borne face aux syndicats et à l’opposition

Une semaine de tous les dangers s’annonce pour Elisabeth Borne. La Première ministre doit recevoir les responsables syndicaux ainsi que certains responsables politiques, avec lesquels elle espère obtenir une sortie de crise en douceur. Pas sûr toutefois que l’opposition soit sur la même longueur d’ondes. Marlène Schiappa sera en Une du magazine Playboy dès ce jeudi, jour de la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La Une n’est pas du goût des oppositions, lassées de faire la revue de presse de la Macronie. Face aux critiques, la Secrétaire d’Etat s’est défendue sur Twitter. Reste que la Première ministre et les collègues de Marlène Schiappa, pas au courant du tout de la future Une à paraître, ont moyennement apprécié l’idée. Vendredi soir, quatre policiers, annoncés comme membres de la controversée Brav-M, étaient sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. On a appris, plus tard, que les quatre soi-disant policiers n’en étaient pas, ce qui a donné une idée de com’ de génie à Gérald Darmanin. Être l’une des responsables politiques les plus populaires du monde n’aura pas suffi : la Première ministre finlandaise, Sanna Marin, ne sera pas reconduite à son poste, battue par le leader du parti de centre-droite. Gérald Darmanin est omniprésent dans les médias depuis plusieurs semaines. À défaut de Pif Gadget ou de Playboy, le ministre de l’Intérieur a choisi deux médias du groupe Bolloré pour s’exprimer : CNEWS et le JDD. Dans les deux cas, une cible : Jean-Luc Mélenchon. Et un objectif, peut-être : Matignon. Nadine Morano est de retour. Invitée sur CNEWS ce lundi matin, la députée européenne a enchaîné les punchlines pour faire trembler Emmanuel Macron.