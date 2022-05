19h30 Médias : Elisabeth Borne nommée Première ministre

Après trois semaines de spéculations, on connaît enfin le nom du nouveau locataire de Matignon et c’est donc une locataire : Elisabeth Borne. L’ex-ministre du Travail a succédé à Jean Castex ce lundi après-midi. Elle a désormais la charge de former son futur gouvernement. Elisabeth Borne coche toutes les cases de la Première ministre idéale établie par Emmanuel Macron : une sensibilité de gauche – Elisabeth Borne est une ancienne socialiste -, une fibre écolo – elle a également été ministre de la Transition écologique – mais aussi une fibre sociale – ancienne dirigeante de la RATP et, bien sûr, c’est une femme, une promesse faite par Emmanuel Macron en 2017, puis oubliée jusqu’à aujourd’hui. Ce week-end, Montpellier affrontait le Paris Saint-Germain au stade de la Mosson. Un match sans enjeu dont on parle pourtant beaucoup. Pour cause : tous les joueurs présents sur le terrain arboraient un maillot aux couleurs arc-en-ciel pour montrer leur engagement dans la lutte contre l’homophobie. Tous, sauf Idrissa Gueye, un joueur du PSG, qui a préféré rater la rencontre plutôt que de porter le maillot. L’offensive russe en Ukraine ne se passe pas vraiment comme prévu. Vladimir Poutine espérait prendre Kiev en quelques jours, ses armées se battent depuis trois mois, sans parvenir à de réels succès. Pire, à Kharkiv et dans d’autres parties du pays, l’armée russe recule, repoussée sans relâche par les forces ukrainiennes. Un camouflet pour le dirigeant russe auquel vient s’ajouter la demande de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’OTAN sans plus attendre. Alors qu’elle avait le vent en poupe, la NUPES, la grande alliance de la gauche souffre de l’affaire Taha Bouhafs. Le journaliste militant, ex-candidat de la France insoumise accusé de violences sexuelles, est au cœur de l’actualité depuis une semaine et parasite la campagne électorale de la gauche. Le nouveau gouvernement n’a pas encore été nommé que certains ministres sont déjà à bloc sur leurs reconversions. Cet après-midi, le groupe Hopium, start-up française spécialiste du développement de véhicules à hydrogènes, a fait savoir sa volonté de recruter Jean-Baptiste Djebbari, l’actuel ministre des Transports.