19h30 Médias : Emmanuel Macron à Nouméa pour tenter de résoudre la crise

C’est une visite surprise et surtout express qu’Emmanuel Macron aura opéré en Nouvelle-Calédonie. Le président de la République est arrivé à 8h24 heure locale jeudi 23 mai en compagnie de Gérald Darmanin et du ministre des Armées Sébastien Lecornu notamment. Avec une première dans le fonctionnement présidentiel : le programme s’est dessiné au fur et à mesure de la journée, laissant souvent les journalistes dans le flou. Ils se sont tout d’abord rendus au commissariat de Nouméa pour saluer les forces de l’ordre de l’ordre mobilisées, avec une phrase qui en dit long sur l’état d’esprit du chef de l’Etat : "Pas de retour en arrière". Il n’y aura pourtant pas de passage en force de la loi décriée par les indépendantistes au Congrès au mois de juin. Un aveu d’erreur ?

