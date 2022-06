19h30 Médias : Emmanuel Macron a-t-il posé un ultimatum aux groupes parlementaires d’opposition ?

Un jour avant de rejoindre le Conseil européen à Bruxelles, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français, ce mercredi. Il en a notamment profité pour placer les oppositions face à leurs responsabilités. Un passage très commenté par les médias, qui se sont demandé si le président de la République n’avait pas posé un ultimatum aux groupes d’opposition. Un message entendu mais pas forcément bien reçu… Lors de son allocution, Emmanuel Macron n’a pas annoncé de confinement. Mais il a tout de même faire référence au Covid-19, qui fait son retour depuis plusieurs semaines. Avec plus de 50 000 cas par jour, encore loin des 350 000 atteints en janvier, des mesures comme un retour au port du masque pourraient être envisagées. La commission d’enquête américaine sur l’assaut du Capitole en janvier 2021 continue son travail. Mardi, les auditions menées ont permis de mettre en lumière de nouvelles informations accablantes sur l’implication de Donald Trump. Les pressions exercées par l’ancien président américain sur certains élus républicains pour qu’ils changent les résultats des élections présidentielles de 2020 ont ainsi été décortiquées. Des accusations et des preuves qui devraient encore se multiplier dans les prochains jours. La saison des boules puantes est officiellement ouverte. Hier, le journal Le Point a révélé que les députés Insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière auraient employé une femme de ménage sans papier, sous-payée et travaillant à des cadences infernales. Des révélations immédiatement réfutées par le couple LFI. L’article a depuis été retiré par la direction du Point. Marine Le Pen a trouvé un nouvel angle d’attaque contre la NUPES : leurs choix vestimentaires. Sur Inter, ce matin, Jordan Bardella a réitéré l’attaque. Il s’est, cette fois, moqué du look des députés de la coalition de la gauche.