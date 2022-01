19h30 Médias – Emmanuel Macron a "très envie d’emmerder les non-vaccinés"

Une petite phrase et beaucoup, beaucoup de bruit. Dans une interview accordée au Parisien, Emmanuel Macron a déclaré avoir « très envie d’emmerder les non-vaccinés ». Sur les 6 pages d’interview, c’est le passage le plus commenté depuis 24h. L’opposition hurle au scandale, la majorité, elle, assume. La phrase, pesée, pensée, relue par le président avant sa publication n’a rien d’un dérapage, c’est une pure stratégie politique. Stratégie confirmée par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Justement, l’opposition n’est-elle pas en train de tomber la tête la première dans le piège tendu par Emmanuel Macron ? Les premiers sondages de l’année sont tombés. A moins de 100 jours du premier tour de l’élection présidentielle, la course pour le second tour est plus que jamais ouverte. Valérie Pécresse et Marine Le Pen sont à égalité à 16%, rattrapées par Éric Zemmour, lui aussi à 16%. Emmanuel Macron, lui, plafonne en tête à 26%. En 24h, la France a enregistré 335 000 nouvelles contaminations. Et si ce n’était pas une si mauvaise nouvelle que ça ? En une semaine, l’augmentation n’est plus que de 60%, contre plus de 120% la semaine précédente. Pour toucher les plus jeunes, les politiques s’essaient tous aux réseaux sociaux. Le plus actif, c’est sans nul doute le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, hyper présent sur Tik Tok. Un peu trop peut-être. En janvier, le candidat de la France insoumise a prévu de tenir un meeting « immersif et olfactif ». Oui oui, un meeting avec diffusion d’odeurs.