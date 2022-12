19h30 Médias : Emmanuel Macron à Washington, demandez le programme

Emmanuel Macron est à Washington pour une visite d’Etat de 3 jours. Au programme : réunion, déjeuners de travail, remises de décoration, discours et même un dîner privé de couples dans un restaurant italien. Les Etats-Unis mettent les petits plats dans les grands pour recevoir le président français, 4 ans après sa dernière visite. La France a perdu face à la Tunisie ce mercredi, après un but annulé par la VAR que TF1 n’a pas pu comptabiliser, faute d’avoir rendu l’antenne trop tôt. Les Bleus restent qualifiés pour les huitièmes de finale, mais leur défaite jette une ombre sur leur début de mondial. Mardi soir, l’Iran affrontait les Etats-Unis dans un match aussi tendu sur le terrain qu’en dehors. En cause, les relations diplomatiques pour le moins compliquées entre les deux pays. Les Etats-Unis l’ont finalement emporté, mais l’enjeu du match était ailleurs. Les footballeurs iraniens, contraints par le régime à chanter leur hymne national sous peine de torture à l’encontre de leur famille, ont fredonné leur chant du bout des lèvres. Le Covid fait son grand retour à l’approche des fêtes de fin d’année. Les nouveaux cas sont en augmentation partout, les décès aussi. Faudra-t-il remettre le masque d’ici Noël ? En Allemagne, le port du masque FFP2 est toujours obligatoire dans les transports. Après plusieurs jours de manifestations et de révoltes, le mouvement de protestation semble montrer ses premiers signes de fatigue. Mais pas encore partout dans le pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, des images surréalistes de Canton sont arrivées jusqu’en Europe. Images de contestation, mais aussi de répression toujours plus sévère.