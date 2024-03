19h30 Médias : Emmanuel Macron avance sur l’Ukraine, les économies drastiques de Bruno Le Maire et le coup de gueule d’Éric Dupond-Moretti

Avec ses déclarations successives, Emmanuel Macron a remis le sujet de l’Ukraine au centre des discussions en Europe. Le président recevait ce jeudi les chefs de partis et les responsables politiques à l’Elysée. Le gouvernement annonce « 20 milliards » d’économies, mais où ? L’annonce a fait bondir l’opposition et les journalistes.

En savoir plus sur Julien Bellver