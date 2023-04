19h30 Médias – Emmanuel Macron chahuté pour son retour "au contact" des Français

Emmanuel Macron était en déplacement dans le Bas-Rhin ce mercredi 19 avril. Un retour « au contact » et « à portée de baffes » qui n'aura pas été sans accrocs. La France se droitise : toutes les enquêtes d’opinion le disent. Le gouvernement aussi. La preuve cette semaine avec la déclaration choc du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lequel a ciblé les « personnes » bénéficiant des aides sociales qui préféraient « les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu’ils n’y ont pas droit ». Des propos qui ont suscité l’indignation à gauche et qui surprennent de la part d’un ministre qui a pourtant l’habitude de peser ses mots. Trois semaines après les dernières révélations de la presse, la polémique autour de l’utilisation controversée du fonds « Marianne » porté par Marlène Schiappa ne retombe pas. Au lendemain de l’assassinat de Samuel Paty, la ministre avait lancé le « Fonds Marianne », doté de 2 millions d’euros versés à 17 associations, afin de produire des contenus en ligne destinés à lutter contre la radicalisation. Deux ans plus tard, difficile de savoir réellement comment et par qui l’argent a été dépensé.