19h30 Médias – Emmanuel Macron change de ton sur la crise énergétique

Après le Covid, la France est de nouveau en guerre contre les pénuries de gaz et d’électricité cette fois. Après un Conseil de Défense spécial sur la question, Emmanuel Macron a déclaré la guerre énergétique. Un discours à l’opposé de celui tenu par le président il y a encore trois mois, lequel assurait que des coupures de courant cet hiver étaient pure science-fiction. En conférence de presse ce mardi, Emmanuel Macron s’est dit favorable sur le principe à l’instauration d’une taxe sur les bénéfices des entreprises. Sauf qu’il n’a pas prononcé le mot taxe, ni celui de superprofits. Le Paris-Saint-Germain ne pourrait-il pas prendre le train plutôt que son jet privé lorsqu’il se déplace en France ? La question, posée en conférence de presse ce lundi, a provoqué le fou rire de Kylian Mbappé et l’agacement de son entraîneur, Christophe Galtier, lequel estime qu’il pourrait tout aussi bien se déplacer en « char à voile ». Après trois ans et quarante-quatre jours d’un mandat pour le moins tumultueux, Boris Johnson a fait ses adieux au 10 Downing Street ce mardi matin. Avant de quitter les lieux, le désormais ex-Premier ministre, un poil amer, a une dernière fois défendu son bilan. Qui sera le nouveau président des Républicains ? Sur la ligne de départ : deux hommes aux programmes très similaires, Éric Ciotti et Bruno Retailleau.