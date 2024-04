19h30 Médias : Emmanuel Macron chausse les crampons pour la bonne cause

Le président de la République participait ce mercredi à un match caritatif au Stade Bernard Giroux, à Plaisir (Yvelines), au profit des Pièces jaunes, l’opération portée par Brigitte Macron et destinée à l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents. Sur le terrain, Emmanuel Macron jouait ce match avec le Variétés Club de France et aux côtés de légendes des Bleus parmi lesquels Laurent Blanc, Marcel Desailly, Robert Pirès, Didier Deschamps, Didier Drogba ou encore Samuel Eto’o. Blessé par balle au thorax dans la nuit de dimanche à lundi, le chanteur Kendji Girac doit s'expliquer sur plusieurs zones d'ombre, alors que les enquêteurs avancent un tout nouveau scénario. La cheffe de file des députés La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a annoncé être convoquée par la police dans le cadre d’une enquête pour apologie du terrorisme ouverte à la suite d’un communiqué de son groupe parlementaire publié le 7 octobre 2023, jour de l’attaque menée par le Hamas palestinien contre Israël. « Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien », avait déclaré la députée insoumise sur X. Après Amélie pour la Sécu, Albert donc pour l’IA... Il s’agit d’une intelligence artificielle souveraine, développée en France, pour la France, par la direction interministérielle pour le numérique.

