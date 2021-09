19h30 Médias : Emmanuel Macron, comme un air de campagne

Emmanuel Macron est à Marseille jusqu’à vendredi et il sera difficile de passer à côté. Depuis 24h, toutes les caméras du pays sont tournées vers lui et chacun y va de son interview « exclusive ». Sur place, les journalistes ont tous la même question en tête : Emmanuel Macron est-il en campagne ? Son entourage assure que non, l’opposition n’est pas du même avis. Critiqué pour sa première intervention sur RMC, où il a déclaré vouloir « raser » Marseille pour la « repeupler autrement », Manuel Valls était sous le feu des critiques mercredi. Qu’à cela ne tienne, le polémiste du matin était le soir-même sur BFM pour se répondre à lui-même. En Afghanistan, le nombre de femmes journalistes à Kaboul a été divisé par 7 depuis l’arrivée au pouvoir des Talibans. Pourtant, depuis leur prise de pouvoir, les Talibans affirment que les femmes pourront continuer à exercer leur travail librement. C’est d’ailleurs tout leur axe de communication : faire croire à un gouvernement différent de celui en place il y a vingt ans, plus modéré, moins conservateur. Pour ça, ils n’hésitent pas à se mettre en scène aux côté de journaliste. Ça nous a rappelé une autre archive : en 1996 déjà, ils essayaient de rassurer le monde sur leur politique concernant les femmes. Aux États-Unis, il est tombé l’équivalent de deux mois de pluie sur New York en à peine deux heures. En cause, l’ouragan Ida, qui a déjà fait huit morts.