19h30 Médias : Emmanuel Macron joue avec nos nerfs

Depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron est sous pression : les scientifiques du pays réclament un reconfinement. La pression est aussi médiatique : sur les chaînes d’infos et dans tous les journaux on s’interroge, « Il attend quoi ? » titre Libération ce mardi. Et c’est vrai : il attend quoi Emmanuel Macron pour parler, pour dire ce qu’il compte faire ? Ça fait des semaines qu’il joue avec nos nerfs. Le chef de l’État devrait s’exprimer dans les prochains jours. Peut-être. On ne sait pas quand, et on ne sait pour dire quoi. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’il lui faudra s’appuyer sur les derniers chiffres de l’épidémie dans le pays et sans surprise, ils ne sont pas bons du tout. Le nombre de cas explose dans toute la partie sud de la France. Au point de devoir reconfiner ? La plupart de nos voisins n’ont pas attendu d’être dans une situation similaire pour reconfiner leur pays tout entier, mais Emmanuel Macron espère toujours remporter son pari contre les scientifiques.