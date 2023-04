19h30 Médias – Emmanuel Macron, l’allocution de trop ?

Emmanuel Macron s’exprime ce lundi 17 avril depuis l’Elysée. Depuis que l’info est tombée, tôt ce matin, les chaînes d’infos sont en pleine politique fiction, tentant de deviner ce que le président va dire, comment et pourquoi. Ces allocutions, sans contradicteurs, Emmanuel Macron en est friand, mais contrairement aux précédentes, celle-ci agace majoritairement dans l’opinion… et dans les médias. On savait le président du genre à envoyer des SMS à toute heure, y compris en pleine nuit. On sait désormais qu’il est aussi capable de promulguer des lois à toute heure. Y compris une réforme plus que controversée comme celle des retraites. Tout le week-end, le président de la République a été la cible d’attaques de toutes parts et sur tous les sujets. Dans les médias, dans l’opinion, dans l’opposition : tout le monde y est allé de sa critique.