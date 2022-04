19h30 Médias : Emmanuel Macron, le grand absent qui fait grincer des dents

À quoi joue Emmanuel Macron ? Le président sortant, on le sait, a refusé de se plier à l’exercice d’un débat avec ses concurrents, mais sur le plateau d’Elysée 2022 mardi soir, son absence a été particulièrement remarquée. Tous les candidats se sont prêtés au jeu, sauf le président-candidat, obligeant la chaîne du service public à diffuser de larges extraits de son meeting pour respecter son temps de parole. Interrogé sur France Inter le matin même, Emmanuel Macron avait expliqué avoir dû faire « des choix ». À quatre jours du premier tour, l’ambiance oscille entre une élection déjà jouée d’avance et l’attente d’une gigantesque surprise. Le duel Macron/Le Pen aura-t-il lieu ? Une grande inconnue pourrait faire basculer le scrutin : l’abstentionnisme. Les sondeurs estiment qu’il pourrait s’élever à plus de 30%, un record. Une minute et vingt-deux secondes. Face au Conseil de sécurité de l’ONU mardi, Volodymyr Zelensky a appelé à l’arrêt immédiat des frappes russes sur son pays. Pour convaincre les membres de l’ONU, le président ukrainien avait préparé une vidéo poignante des atrocités commises depuis le début de la guerre. Face à ces images, les réactions de soutien étaient unanimes à l’ONU, ou presque. L’ambassadeur russe, lui, y a vu une provocation » de l’Ukraine. Si l’on en croit les sondages de ces dernières semaines, Éric Zemmour ne sera pas qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle ce dimanche. Quel avenir pour le polémiste après son entrée en politique ? Sur France Inter ce mercredi, Éric Zemmour a annoncé ses premières pistes. Incroyable, improbable, mais vrai ! Rachida Dati et Valérie Pécresse, les sœurs ennemies, sont rabibochées. Pourtant, jusqu’à très récemment, la maire du XVIIème arrondissement de Paris ne mâchait pas ses mots contre sa collègue. On n’oserait pas dire que ce virement n’est peut-être pas innocent.