19h30 Médias : Emmanuel Macron, le nouvel agent de Kylian Mbappé ?

Le possible transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid la saison prochaine agite le monde du football. La rumeur a même fait réagir l’Elysée : ce mercredi 14 juin, Emmanuel Macron était au salon VivaTech pour parler d’intelligence artificielle. Le président a été interpellé par un jeune homme à propos de l’affaire et la réponse d’Emmanuel Macron a fait l’effet d’une bombe : “Je vais essayer de pousser pour”. Les médias français et espagnols se sont passionnés pour l’implication du président sur le possible transfert de Kylian Mbappé et sur la légitimité du président de la République à intervenir dans la carrière d’un footballeur. Ce n’est pas la première fois que le président met en scène sa relation avec le joueur : lors de la défaite de la France face à l’Argentine à la dernière Coupe du monde, il était venu réconforter Kylian Mbappé directement sur le terrain. En 2022, il avait déjà œuvré pour que la star du PSG reste en France. Autant de preuves que le sport est politique. Ce mercredi 14 juin, Marlène Schiappa était entendue par le Sénat sur l’affaire du Fond Marianne. Une prestation jugée complètement ratée par la presse qui parle d’une ministre plus que fragilisée. Même ses collègues ministres ont du mal à la défendre. Quant à Mohamed Sifaoui, le plus important bénéficiaire d’argent du fonds Marianne via son association, il a été entendu par les sénateurs ce jeudi 15 juin dans une ambiance très tendue. Toujours sur la défensive, il donne des explications lunaires et accable Marlène Schiappa. Son attitude peut être expliquée par la perquisition qui a eu lieu à son domicile la veille. Ce jeudi 16 juin, Emmanuel Macron va rencontrer Elon Musk, une entrevue importante pour laquelle le président déroule le tapis rouge. Le chef de l’Etat veut absolument que le patron de Tesla installe une usine de batteries pour ses voitures électriques en France. Le sujet avait déjà été abordé lors de la dernière visite de l’entrepreneur à Paris. A cette occasion, les membres du gouvernement fans d’Elon Musk s’étaient pressés autour de lui. Mais Elon Musk, c’est aussi celui qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars pour en faire son terrain de jeu et y libérer la parole complotiste et d’extrême-droite. Il a licencié 80% des salariés du réseau social. Mais quand il s’agit de parler de voitures électriques, la France fait les yeux doux à Elon Musk, en occultant son rôle dans la désinformation sur Twitter. Elisabeth Borne était en déplacement dans la Vienne pour présenter son plan ruralité ce jeudi 15 juin. Alors que les rumeurs de remaniement vont bon train, la Première ministre ne se résigne pas à “baisser les bras” comme elle le déclare dans le Figaro. Sauf que la décision revient à Emmanuel Macron. Dans un contexte d’éventuelle alliance avec la droite pour le vote de prochaines lois, Elisabeth Borne n’est pas pressentie pour opérer le rapprochement avec les Républicains. Au sein de la majorité, certains sont favorables à ce rapprochement. Des compromis au cas par cas pourraient être envisagés, notamment sur un projet de loi immigration. Après le retour médiatique de Manuel Valls, c’est le tour de Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur qui revient en direct sur France 2 pour parler de Marseille. Sa défaite aux législatives en juin 2022 avait marqué la fin de sa vie politique. Malgré les questions des journalistes sur son éventuel retour, cela reste peu probable.