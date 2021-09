19h30 Médias : Emmanuel Macron, l’hyperactif

40 ans après l’abolition de la peine de mort, le combat de sa vie, Robert Badinter était de retour à l’Assemblée nationale ce mercredi. Se dit de quelqu’un « d’actif, voire trop actif » qu’il est « hyperactif ». L’adjectif résume parfaitement Emmanuel Macron ces dernières semaines. Le président est partout : un coup à Marseille, un coup dans les Alpes-de-Haute-Provence, un coup à Roubaix, à Nice, dans l’Eure-et-Loir. Bref, Emmanuel Macron s’éparpille et il accélère encore la cadence. Jusque-là, tout s’était plutôt bien passé, mais ça, c’était avant de recevoir les médaillés aux Jeux olympiques qui ont moyennement apprécié de se faire sermonner par le président. Pendant qu’Emmanuel Macron squatte le terrain, les autres candidats sont transparents. Marine Le Pen peine à s’imposer dans les médias, les écolos s’embourbent dans leur primaire, Jean-Luc Mélenchon est devenu inaudible. Dans le lot, Xavier Bertrand a choisi sa stratégie : celle de coller aux basques du président. Moins de 24h après les annonces d’Emmanuel Macron sur la sécurité, Xavier Bertrand donnait lui aussi un discours sur le sujet. Pas de chance : seule CNEWS a diffusé sa prise de parole, LCI et BFMTV préférant diffuser le compte-rendu du conseil des ministres. C’est la première déflagration de cette campagne présidentielle : pas encore candidat, Éric Zemmour récolte déjà 10% des intentions de vote selon un récent sondage. Prudence toutefois : en 2002, les sondages donnaient Jean-Pierre Chevènement autour des 10% sept mois avant l’élection. Il aura finalement terminé avec 5%. Quant à Éric Zemmour, 79% des Français excluent encore de voter pour lui. Pas sûr donc qu’il tente sa chance à l’Elysée. Et s’il n’avait jamais eu l’intention d’être candidat ?