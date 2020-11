19h30 Médias : Emmanuel Macron peut-il mettre en place un isolement forcé des malades ?

En savoir plus sur Yann Barthes

L’allocution d’Emmanuel Macron mardi soir a été suivie par 29 millions de Français et ensuite débriefée pendant des heures sur les chaînes d’infos avec parfois deux salles, deux ambiances. Depuis des mois, le leitmotiv du gouvernement a été de « tester, tracer, isoler ». Au cours de son allocution, Emmanuel Macron a fait sauter le mot « isoler » pour lui préférer « protéger ». En creux, c’est en réalité la même chose : il est toujours question d’isoler les malades, même s’ils ne sont pas d’accord. Cet isolement contraint, l’opposition n’en voudra peut-être pas, d’autant que la possibilité d’éloigner les malades de leur domicile le temps de leur guérison existe déjà, depuis avril. Le rugbyman Christophe Dominici est mort mardi à l’âge de 48 ans. La nouvelle de son décès a été un choc pour le monde du sport et les supporters. L’Assemblée nationale lui a rendu hommage. « La France n’a pas été à la hauteur, elle a laissé parler les armes ». C’est la critique faite au président Emmanuel Macron par plusieurs sénateurs qui ont critiqué le silence de la France dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh. Etats-Unis enfin, la traditionnelle grâce de la dinde de Thanksgiving a eu lieu lundi à la Maison—Blanche.